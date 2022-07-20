УАЗ начал продажи упрощенных автомобилей

Ульяновский автозавод начал предлагать покупателям автомобили с урезанным оснащением, что позволит сэкономить покупателям от 5 до 20 тыс. рублей.

Как пишет портал «Автоновости дня», максимальную скидку в 20 тыс. рублей при покупке внедорожника УАЗ «Патриот» на «механике» можно получить за отказ от водительской и пассажирской подушек безопасности в комплектации «Комфорт». Отсутствие антиблокировочной системы тормозов и системы распределения тормозных усилий снизит стоимость автомобиля на 5 тыс. рублей, при этом появится возможность заменить стандартный руль с подушкой безопасности водителя на упрощенный руль «Икар» без нее, что даст выгоду еще в 10 тыс. рублей. Отказ от подушки безопасности водителя без замены руля также снизит стоимость автомобиля на 10 тыс. рублей.

Получить скидку в 20 тыс. рублей можно и при покупке «Пикапа» с МКП – для этого потребуется отказаться от обеих фронтальных подушек безопасности (водителя и пассажира) в комплектации «Комфорт». Если выбрать версию «Классик» или «Классик Fleet», то выгода может составить максимум 15 тыс. рублей: 10 тыс. рублей за замену стандартного руля на «Икар» без «эйрбэга» при условии отказа от ABS и EBD, предоставляющего скидку в 5 тыс. рублей. Отсутствие ABS с EBD и водительской подушки безопасности также даст суммарную выгоду в 15 тыс. рублей – 5 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно.

На выгоду также можно рассчитывать при покупке коммерческой модели «Профи». Любой грузовичок, кроме полноприводных авторефрижераторов, доступен без подушки безопасности водителя в обмен на скидку 10 тыс. рублей. При этом в случае с полноприводными бортовыми модификациями речь идет о замене рулевого колеса на «Икар» без подушки безопасности в версиях без ABS и EBD, отказ от которых дает дополнительную скидку в 5 тыс. рублей.

Кроме того, почти для всего модельного ряда Ульяновский автозавод предлагает отказаться от системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», при этом на стоимость автомобиля это никак не повлияет. Вероятно, при покупке клиент подписывает дополнительное соглашение, по которому в дальнейшем он будет обязан приехать на установку «тревожной кнопки», которая будет бесплатной.

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Фото: УАЗ