Aurus готовится к серийному производству внедорожника Komendant

Производственная площадка Aurus в ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан готовится к серийному производству внедорожника Komendant. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Aurus, добавив, что в настоящее время компания сосредоточена на подготовке к премьере новой модели, об итоговой дате и месте проведения мероприятия будет объявлено в ближайшей перспективе. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, автомобиль планируется представить до конца лета.

Напомним, Росстандарт уже выдал Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на российский внедорожник Aurus Komendant. Как следует из документа, габаритные длина, ширина, высота автомобиля Aurus Komendant составляют 5380, 2004 и 1820 мм соответственно, колесная база равна 3100 мм, колея передних и задних колес – 1700 мм. Компоновка салона – только четырехместная, двухрядная (других не предусмотрено). На заднем ряду – индивидуальные кресла повышенной комфортности. В ОТТС прописана одна модификация модели – с постоянным полным приводом. Ее снаряженная масса – 3235 кг, полная – 3495 кг.

Колесная база у «Коменданта» на 200 мм короче, чем у серийного представительского седана Senat, однако в остальном он унифицирован с ним по ходовой части. Это означает, что в конструкции предусмотрено несколько предустановок движения, в т.ч. Auto, Sport, Comfort и Allroad. Дорожный просвет кроссовера – 200 мм.

Предполагается, что полноприводный внедорожник Komendant оснастят такой же гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого «автомата».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021-го компания «Аурус» начала на заводе в Елабуге серийное производство автомобилей Aurus. В производственное, логистическое и IT-оборудование и системы предприятия инвестировано порядка 2 млрд рублей. В настоящее время на заводе в Елабуге осуществляется выпуск представительского седана Senat, а в 2022 году к линейке моделей добавится внедорожник Komendant. Новые производственные мощности рассчитаны на выпуск до 5 тыс. автомобилей в год. Ранее автомобили Aurus выпускались в формате мелкой серии на мощностях ФГУП «НАМИ», где в настоящее время продолжается производство спецверсий автомобилей Aurus.

Какие еще автомобили появятся в России – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Роспатент