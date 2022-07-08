В планах АВТОВАЗа – создание кроссовера на базе LADA Vesta

Выпуск кроссовера на базе LADA Vesta – такие цели в планах АВТОВАЗа в ближайшем будущем. Об этом стало известно в интервью главы предприятия Максима Соколова изданию «ФедералПресс», которое прошло в ходе выставки «ИННОПРОМ – 2022».

Ранее уже сообщалось о том, что российское предприятие разработает собственную платформу. Для этого потребуется 3 – 4 года. Предполагается, что у таких автомобилей будет высокий уровень локализации.

Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы.

Напомним, что выпуск LADA Vesta сегодня поставлен на паузу из-за отсутствия ряда компонентов. Производство одной из самых популярных моделей в России возобновится не ранее 2023 года.