В планах АВТОВАЗа – создание кроссовера на базе LADA Vesta | АВТОСТАТ

В планах АВТОВАЗа – создание кроссовера на базе LADA Vesta

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В планах АВТОВАЗа – создание кроссовера на базе LADA Vesta

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Выпуск кроссовера на базе LADA Vesta – такие цели в планах АВТОВАЗа в ближайшем будущем. Об этом стало известно в интервью главы предприятия Максима Соколова изданию «ФедералПресс», которое прошло в ходе выставки «ИННОПРОМ – 2022».

Ранее уже сообщалось о том, что российское предприятие разработает собственную платформу. Для этого потребуется 3 – 4 года. Предполагается, что у таких автомобилей будет высокий уровень локализации.

Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы.

Напомним, что выпуск LADA Vesta сегодня поставлен на паузу из-за отсутствия ряда компонентов. Производство одной из самых популярных моделей в России возобновится не ранее 2023 года.

В планах АВТОВАЗа – создание кроссовера на базе LADA Vesta

При этом Максим Соколов заверил, что сегодня предприятие успешно справляется с разрывом логистических цепочек. И до конца лета будет разработана и утверждена обновленная стратегия развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий.

В настоящее время с конвейера предприятия начали сходить упрощенные модели семейства LADA Granta. Первыми покупателями стали медучреждения муниципалитетов. Уже в этом месяце на заводе вновь начнут выпускать LADA Niva Legend, а в августе – LADA Niva Travel.

Отследить текущие процессы и спрогнозировать возможные сценарии развития авторынка вам поможет ежемесячный «Обзор рынка легковых автомобилей в России», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: ФедералПресс, АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновинкиразработкиsuvкроссоверыladalada vesta

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