В планах АВТОВАЗа – создание кроссовера на базе LADA Vesta

Выпуск кроссовера на базе LADA Vesta – такие цели в планах АВТОВАЗа в ближайшем будущем. Об этом стало известно в интервью главы предприятия Максима Соколова изданию «ФедералПресс», которое прошло в ходе выставки «ИННОПРОМ – 2022».
Ранее уже сообщалось о том, что российское предприятие разработает собственную платформу. Для этого потребуется 3 – 4 года. Предполагается, что у таких автомобилей будет высокий уровень локализации.
Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы.
Напомним, что выпуск LADA Vesta сегодня поставлен на паузу из-за отсутствия ряда компонентов. Производство одной из самых популярных моделей в России возобновится не ранее 2023 года.
При этом Максим Соколов заверил, что сегодня предприятие успешно справляется с разрывом логистических цепочек. И до конца лета будет разработана и утверждена обновленная стратегия развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий.
В настоящее время с конвейера предприятия начали сходить упрощенные модели семейства LADA Granta. Первыми покупателями стали медучреждения муниципалитетов. Уже в этом месяце на заводе вновь начнут выпускать LADA Niva Legend, а в августе – LADA Niva Travel.
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Фото: ФедералПресс, АВТОСТАТ