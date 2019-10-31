Обзор рынка легковых автомобилей в России

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Начиная с 2009 года мы выпускаем ежемесячный обзор автомобильного рынка России, состоящий из наиболее актуальных в современной ситуации блоков информации.
Обзор рынков зарубежных стран, включающий продажи автомобилей в Европе по странам и брендам, позволит быть в курсе ситуации на мировых автомобильных рынках, а также оценивать общее состояние автопроизводителей.
Обзор автомобильного рынка России позволит отслеживать текущие процессы и прогнозировать возможные сценарии развития, содержит календарь всех значимых для авторынка событий, ключевые экономические показатели, динамику производства и продаж.
Структура рынка с раскладкой по маркам и моделям, представленная в динамике, а также группировка по классам и типам автомобилей - позволит оперативно отслеживать потребительские предпочтения и тренды их изменений.
Оценка региональной структуры продаж дает возможность проводить оценку деятельности дилеров в регионах на фоне общей картины рынка.
Динамика и структура импорта в сопоставлении с объемами продаж поможет оценить состояния складских запасов по рынку в целом и отдельных компаний.
Обзор цен позволит быть в курсе ценовой политики конкурентов и отслеживать позиционирование отдельных моделей на рынке.
Кроме того, в каждый номер включается специальный обзорный материал по одной из актуальных тем.
Дата выхода: ежемесячно; последняя неделя месяца, следующего за отчетным
Формат - электронный, PDF
Стоимость подписки, рублей:
|период
|2019
|2020
|1 месяц
|7 200
|7 500
|3 месяца
|19 440
|20 250
|6 месяцев
|34 560
|36 000
|12 месяцев
|60 480
|63 000
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