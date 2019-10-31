Обзор рынка легковых автомобилей в России

Начиная с 2009 года мы выпускаем ежемесячный обзор автомобильного рынка России, состоящий из наиболее актуальных в современной ситуации блоков информации.

Обзор рынков зарубежных стран, включающий продажи автомобилей в Европе по странам и брендам, позволит быть в курсе ситуации на мировых автомобильных рынках, а также оценивать общее состояние автопроизводителей.

Обзор автомобильного рынка России позволит отслеживать текущие процессы и прогнозировать возможные сценарии развития, содержит календарь всех значимых для авторынка событий, ключевые экономические показатели, динамику производства и продаж.

Структура рынка с раскладкой по маркам и моделям, представленная в динамике, а также группировка по классам и типам автомобилей - позволит оперативно отслеживать потребительские предпочтения и тренды их изменений.

Оценка региональной структуры продаж дает возможность проводить оценку деятельности дилеров в регионах на фоне общей картины рынка.

Динамика и структура импорта в сопоставлении с объемами продаж поможет оценить состояния складских запасов по рынку в целом и отдельных компаний.

Обзор цен позволит быть в курсе ценовой политики конкурентов и отслеживать позиционирование отдельных моделей на рынке.

Кроме того, в каждый номер включается специальный обзорный материал по одной из актуальных тем.



Дата выхода: ежемесячно; последняя неделя месяца, следующего за отчетным



Формат - электронный, PDF

Стоимость подписки, рублей:

период 2019 2020 1 месяц 7 200 7 500 3 месяца 19 440 20 250 6 месяцев 34 560 36 000 12 месяцев 60 480 63 000

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