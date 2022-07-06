В планах АВТОВАЗа - выпустить во второй половине года 100 - 120 тысяч автомобилей LADA

На выставке «ИННОПРОМ -2022», которая проходит в Екатеринбурге, глава АВТОВАЗа Максим Соколов в интервью «Федерал Пресс» рассказал о производственных планах компании. Он пояснил, что во втором полугодии на предприятии планируется собрать до 100 тысяч автомобилей (если получится запустить LADA Largus - то до 120 тысяч), а в следующем году - не менее 400 тысяч машин.

Впрочем, совсем недавно, в конце июня, в планах на 2023 год звучала цифра по производству 500 тысяч автомобилей LADA. Такие ориентиры, по словам председателя правительства Ульяновской области Владимира Разумкова, были заявлены руководством АВТОВАЗа перед поставщиками (цифры были озвучены на конференции поставщиков).

В кулуарах выставки Максим Соколов также выразил уверенность, что заводчане в июле смогут запустить сборку LADA Niva Legend, в августе - LADA Niva Travel. В интервью РИА Новости, он называл и Largus, но уже без конкретных сроков и обещаний. В начале 2023 года АВТОВАЗ рассчитывает запустить сборку обновленной LADA Vesta.

По мнению руководителя компании, 100 - 120 тысяч автомобилей, выпущенных во втором полугодии 2022 года - это объем, который находится «в балансе с потребностями рынка». В новой бизнес-модели предприятия нет задачи заполнять автомобилями склады.

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