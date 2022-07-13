АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных внедорожников LADA Niva Legend

На АВТОВАЗе возобновилось производство трехдверного внедорожника LADA Niva Legend. Как сообщает пресс-служба предприятия, автомобиль вернулся на конвейер в новой версии Classic’22, которая призвана обеспечить максимально возможную локализацию, исключив влияние дефицита импортных комплектующих.

Напомним, что ранее по такой же схеме АВТОВАЗ возобновлял производство упрощенных версий автомобилей семейства LADA Granta, стоимость которых оказывалась на 10 – 15% ниже, чем у предыдущих исполнений. Цена упрощенного внедорожника LADA Niva Legend пока не объявлена, но тоже будет снижена, подчеркнул президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Если прежде его минимальная стоимость составляла 818 900 рублей, то в версии Classic’22 она опустится ниже отметки в 800 тысяч, считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов. «Думаю, цена упрощенной «Нивы» будет находиться в интервале 750 – 800 тысяч рублей. Если же АВТОВАЗу удастся сделать ее еще меньше, то будет только лучше. Несмотря на то, что этот автомобиль выпускается уже 45 лет и является устаревшим, он очень важен для бренда LADA. Внедорожник Niva Legend входит в число бестселлеров сегмента SUV в России и является среди них самым доступным по цене. Поэтому возобновление производства этой модели поможет компании улучшить продажи в этот сложный период», - объясняет эксперт.