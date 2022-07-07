Грузовики из КНР в июне заняли более 30% российского рынка

В июне 2022 года продажи новых грузовых автомобилей китайских марок составили 1781 единицу, что составляет 30,9% от общего объема. Такие данные выявили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Эксперты агентства фиксируют стремительный рост доли грузовиков из КНР на российском рынке. Если с января по март она составляла от 9% до 10,5%, то в апреле увеличилась до 18,4%, в мае – до 25,4%, а в июне – до 30,9%. Таким образом, последние три месяца доля «китайцев» ставила новые рекорды.

Во многом такая ситуация связана с тем, что европейские производители грузовых автомобилей приостановили поставки в Россию из-за санкций, а китайские не присоединились к бойкоту. Как следствие, доля шведских марок упала с 13% (в начале года) до 1,4% (в июне), а немецких – с 6% до 1,2%. Если доля брендов из Франции, Нидерландов и США в январе находилась в диапазоне 1 – 2%, то сегодня она уменьшилась практически до нуля.

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Фото: Shacman/Shaanxi