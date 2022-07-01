В июне 2022 года новые автомобили не дорожали

Те компании, которые продолжают работать на российском рынке, в течение июня не повышали цены на свои автомобили. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с результатами мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, проведенного специалистами портала «Цена Авто».
Так, за период с 1 по 30 июня 2022 года удорожание новых машин не было зафиксировано ни у одного из автопроизводителей, которые публикуют информацию о ценах на своих сайтах. При этом у целого ряда брендов она по-прежнему либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март. Среди них, к примеру, есть Audi, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo. В то же время было отмечено лишь понижение цен у всего модельного ряда BMW (на 11 – 20%).
Напомним, что в марте цены на машины подняли 26 брендов, официально представленных на российском рынке. Тогда на фоне резкого падения курса российского рубля, вызванного последствиями военной спецоперации на Украине, новые автомобили подорожали в среднем на 35 – 45%.
Но затем рубль начал укрепляться, а число марок, повышавших цены на машины, стало сокращаться. Например, в апреле удорожание продукции произошло у 14 автопроизводителей, а в мае – только у шести. Причем отдельные бренды (Haval) в конце весны даже начали снижать цены на некоторые свои модели.
О ценовой политике и итогах продаж компаний, представленных в России, читайте в «Ежемесячном обзоре рынка легковых автомобилей», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Haval