В июне 2022 года новые автомобили не дорожали

Те компании, которые продолжают работать на российском рынке, в течение июня не повышали цены на свои автомобили. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с результатами мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, проведенного специалистами портала «Цена Авто».

Так, за период с 1 по 30 июня 2022 года удорожание новых машин не было зафиксировано ни у одного из автопроизводителей, которые публикуют информацию о ценах на своих сайтах. При этом у целого ряда брендов она по-прежнему либо отсутствует, либо представлена по состоянию на февраль или март. Среди них, к примеру, есть Audi, Honda, JAC, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo. В то же время было отмечено лишь понижение цен у всего модельного ряда BMW (на 11 – 20%).