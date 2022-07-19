Iveco уйдет из России и передаст долю в местном СП своему партнеру

Итальянский производитель грузовиков Iveco принял решение полностью свернуть бизнес в России и выйти из совместного предприятия «Ивеко-АМТ» в городе Миасс Челябинской области, которое занималось лицензионной сборкой грузовиков Iveco.

Об этом сообщил генеральный директор Iveco Геррит Маркс, отметив, что решение о передаче доли компании местному партнеру АМТ уже принято, сделку планируется завершить до конца текущего года. Причины ухода Iveco из России г-н Маркс не назвал, сказав лишь, что «дело здесь не в финансах». В СП «Ивеко-АМТ», созданном в 1994 году, Iveco принадлежало 33% акций, пишет портал Autonews.ru.

Напомним, в начале марта компания Iveco Group объявила о прекращении поставок машин в Россию и Белоруссию, а также комплектующих для локальной сборки грузовиков на заводе «Ивеко-АМТ». На предприятии выпускались внедорожные автомобили Iveco Trakker, среднетоннажные Eurocargo и магистральные тягачи Stralis. Производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 5 тыс. автомобилей в год.

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Фото: «Ивеко-АМТ»