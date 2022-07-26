АВТОВАЗ возобновил производство LADA Granta с кондиционером

АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж. Помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Стоимость седана LADA Granta в версии с кондиционером составляет от 597,2 тыс. рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745,9 тыс. рублей без ее использования. Цена лифтбека LADA Granta с кондиционером стартует с отметки 613,2 тыс. рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765,9 тыс. рублей без ее использования. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.
Универсал LADA Granta Cross в комплектации с кондиционером будет доступен к покупке от 650 тыс. рублей по госпрограмме или от 811,9 тыс. рублей без ее использования. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений. Дорожный просвет LADA Granta Cross увеличен относительно других автомобилей семейства на 23 мм и составил 198 мм. Кузов защищен функциональным обвесом из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье.
LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.
По итогам шести месяцев 2022 года продажи LADA Granta на российском рынке снизились на 69% до 22134 машин, согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». В результате вазовский «бюджетник» занял второе место на российском авторынке, уступив лишь семейству LADA Vesta.
«LADA Granta всегда была и остается народным автомобилем, который пользуется большим спросом у россиян. LADA Granta Classic’22 – это долгожданная версия, баланс цены и качества, она, несомненно, будет востребована у потребителей в текущих рыночных и экономических условиях. Запрос покупателей этой версии именно на новый автомобиль, надежный, вместительный, экономичный, с современным дизайном и при этом по доступной цене», – рассказала агентству «АВТОСТАТ» директор по продажам LADA ГК «Прагматика» Надежда Голибина.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал подготовку к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Таким образом, LADA Largus станет третью моделью, выпуск которой будет налажен на АВТОВАЗе после выхода из акционеров компании французской Renault. Напомним, в начале июня завод возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер предприятия «ЛАДА Ижевск» предположительно в начале 2023 года. На АВТОВАЗе рассчитывают, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 – 120 тыс. автомобилей. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.
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Фото: АВТОВАЗ