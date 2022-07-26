АВТОВАЗ возобновил производство LADA Granta с кондиционером

АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж. Помимо опционального кондиционера, в комплектацию Granta Classic 2022 модельного года входит электроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный замок, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Стоимость седана LADA Granta в версии с кондиционером составляет от 597,2 тыс. рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 745,9 тыс. рублей без ее использования. Цена лифтбека LADA Granta с кондиционером стартует с отметки 613,2 тыс. рублей по госпрограмме льготного кредитования или 765,9 тыс. рублей без ее использования. За доплату можно приобрести опционные 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками.

Универсал LADA Granta Cross в комплектации с кондиционером будет доступен к покупке от 650 тыс. рублей по госпрограмме или от 811,9 тыс. рублей без ее использования. В данную комплектацию дополнительно входят 15-дюймовые колеса с двухцветными легкосплавными дисками, сиденье водителя с регулировкой по высоте, подогрев передних сидений. Дорожный просвет LADA Granta Cross увеличен относительно других автомобилей семейства на 23 мм и составил 198 мм. Кузов защищен функциональным обвесом из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье.

LADA Granta Classic’22 оснащается адаптированным для работы на бензине АИ-92 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км.