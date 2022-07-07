Рассекречен модельный ряд будущих «москвичей»: первые 600 появятся уже в этом году

С самого начала, когда стало известно о передаче завода «Рено Россия» Правительству Москвы, появились уверенные предположения, что на площадке будут собираться именно китайские автомобили. Уже в мае назывались наиболее вероятные автопроизводители из Поднебесной (JAC, FAW или BYD). Причем сразу заявлялось о неком кураторском «технологическом» участии в процессе представителей КАМАЗа, и также поэтому JAC как один из партнеров компании считался основным претендентом.

Вчера, 6 июля, все предварительные договоренности завершились подписанием вполне конкретного документа между Правительством Москвы и ПО «КАМАЗ», предметом которого стала производственная площадка бывшего завода «Рено Россия», а ныне завода «Москвич». Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин прямо на заводе в присутствии сотрудников предприятия подписали договор, в котором прописаны этапы будущей совместной деятельности.

Уже на первом этапе стороны планируют до 31 декабря 2022 года собрать не менее 600 автомобилей методом крупноузловой сборки, из них почти треть (200 экземпляров) - с электродвигателями. В течение 2023 года в планах - не менее 50 тысяч автомобилей (из них пятая часть - электромобилей), в 2024 году - не менее 100 тысяч автомобилей, из них опять же пятая часть - на электротяге. Стратегический план расписан на 8 лет вперед.

Согласно этому плану, в 2024 году на заводе планируется приступить к мелкоузловой сборке. У предприятия будет своя дилерская сеть и послепродажный сервис. КАМАЗ берется обеспечивать завод необходимым объемом комплектующих - из дружественных России стран.

Кроме того, уже сегодня Правительство Москвы и КАМАЗ при поддержке Правительства России приступают к разработке новой российской универсальной платформы для современных и безопасных легковых автомобилей и организации производства ключевых автокомпонентов: электрических двигателей, аккумуляторов, систем управления, безопасности и многого другого.

За кадром остался лишь один вопрос - какие автомобили можно ждать от завода «Москвич» уже в этом году? Примерный модельный ряд тоже был представлен вчера в сообщении ТАСС. Журналисты уже идентифицировали эти модели с теми, что выпускает JAC. Оказалось, в линейку вошли: компактный кроссовер JAC JS4 с ДВС и его электрическая версия, кроссовер JAC S7, две модели суббренда Sehol — кроссовер X6 и компактный лифтбек A5 Plus