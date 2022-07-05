Доля «китайцев» на российском рынке в июне достигла 21%

По итогам июня нынешнего года жители РФ купили 6875 новых легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 21% от общего объема рынка. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».
Эксперты отмечают стремительный рост доли «китайцев» на российском рынке за последние три месяца. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле составила 12,6%, в мае – 16,9%. В июне же этот показатель достиг 21%, что является рекордом. Иными словами, каждый пятый проданный новый легковой автомобиль был из КНР.
По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, китайские автопроизводители умело воспользовались ситуацией, сложившейся на российском рынке. «Пока европейские и японские компании в угоду санкций ввели запрет на импорт и сборку своих автомобилей в России, китайские производители продолжают поставки. Работает и завод Haval в Тульской области. Поэтому неудивительно, что у одних доля падает, а у других – растет», - объясняет эксперт.
В то время как доля «китайцев» с начала 2022 года увеличилась более чем вдвое, у японских марок она, наоборот, упала (с 18% до 11%). То же самое относится к немецким (с 12% до 6%) и французским (с 10,5% до 7%) брендам. Как следствие, китайские компании уже входят в тройку лидеров по объемам реализации. Выше них только российские и корейские производители, доля которых в июне составила 25,3% и 24,9% соответственно.
Впрочем, Азат Тимерханов считает, что для «китайцев» это не предел и они могут подняться еще выше. «Итоги рынка за последнюю неделю (с 27 июня по 3 июля – прим. ред.) показали, что китайские марки по продажам чуть не стали лидерами. Не хватило буквально двух десятков машин! Поэтому при сохранении текущих ритмов поставок и производства в дальнейшем они могут опередить «корейцев» и, возможно, даже «пободаться» с отечественными брендами», - предполагает он.
Также эксперты агентства определили самые популярные китайские марки и модели на российском рынке в июне, ознакомиться с которыми можно здесь и здесь соответственно.
Более подробная информация о продажах автомобилей из КНР в нашей стране, а также об их дальнейших перспективах, содержится в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: АВИЛОН