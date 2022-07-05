Доля «китайцев» на российском рынке в июне достигла 21%

По итогам июня нынешнего года жители РФ купили 6875 новых легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 21% от общего объема рынка. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Эксперты отмечают стремительный рост доли «китайцев» на российском рынке за последние три месяца. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле составила 12,6%, в мае – 16,9%. В июне же этот показатель достиг 21%, что является рекордом. Иными словами, каждый пятый проданный новый легковой автомобиль был из КНР.

По мнению руководителя пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азата Тимерханова, китайские автопроизводители умело воспользовались ситуацией, сложившейся на российском рынке. «Пока европейские и японские компании в угоду санкций ввели запрет на импорт и сборку своих автомобилей в России, китайские производители продолжают поставки. Работает и завод Haval в Тульской области. Поэтому неудивительно, что у одних доля падает, а у других – растет», - объясняет эксперт.