Aurus инвестирует более 4,7 млрд рублей в производство гибридного автомобиля

Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специнвестконтракта с компанией «Аурус». Соответствующее решение принято межведомственной комиссией по заключению, изменению и расторжению специальных инвестиционных контрактов, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Как отметил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, это будет первый СПИК, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой. Инвестиции в проект составят более 4,7 млрд рублей, а на выходе планируется получить более 7,5 тыс. автомобилей.

Напомним, ранее в рамках промышленной выставке «Иннопром» был показан водородный седан Aurus Senat, впервые представленный в мае прошлого года в ходе запуска серийного производства Aurus в Елабуге. В описании к автомобилю на стенде Aurus указано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 км, время разгона до 100 км/ч – 4 секунды. Седан оснащен комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде. Водородный Aurus – полноприводный, емкость батареи составляет 100 кВт-ч.

Отличительной чертой автомобилей на топливных элементах является полное отсутствие выхлопов: в движение машина приводится посредством электроэнергии, вырабатываемой установкой в результате химической реакции между кислородом и водородом.

Какие еще автомобили могут появиться в России – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОСТАТ