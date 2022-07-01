УАЗ готовит новую долгосрочную стратегию развития

Ульяновский автозавод рассчитывает завершить переговоры о постановке производства новых перспективных продуктов и до конца 2022 года сформировать долгосрочную стратегию развития предприятия. Об этом говорится в совместном заявлении руководителя УАЗа и основного нынешнего собственника «Соллерс Авто» Адиля Ширинова и нового генерального директора «Соллерс Авто» Николая Соболева, опубликованном в корпоративной газете «Панорама УАЗа».

Напомним, с июля Ульяновский автозавод перейдет на выпуск упрощенных автомобилей – УАЗ «Патриот» и СГР («Буханка») без системы ABS. Как и многие другие отечественные автозаводы, УАЗ руководствуется постановлением правительства, которое упростило требования по сертификации новых машин в части экологического класса (вместо двигателей «Евро-5» допускается «Евро-0») и ряда систем безопасности (без подушек безопасности, системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS и системы курсовой стабилизации).

Кроме того, не исключено, что в перспективе на УАЗе может быть налажена контрактная сборка автомобилей сторонних производителей. Ранее, к примеру, на конвейере предприятия были замечены кузова внедорожника Chery Tiggo 8. Как известно, компания «Соллерс Авто» и китайский автопроизводитель Chery Automobile вели переговоры о масштабном партнерстве в России, которое включает в себя не только производство автомобилей на мощностях Ульяновского автозавода, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома, однако об их результатах информации на сегодняшний день не поступало.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2022 года Ульяновский автозавод реализовал в России 8137 автомобилей, что на 21% ниже показателя годичной давности. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,6% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» в январе – мае выбрали 2520 покупателей (-34%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство СГР с показателем 3653 реализованных машины (-10%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 886 экземпляров, что на 31% хуже результата годичной давности.

Во сколько обходится содержание легкового автомобиля УАЗ (и не только УАЗ) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ