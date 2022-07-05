Что будет с ценами на автомобильном рынке? Глава Минпромторга уверен: они будут снижаться

В марте 2022 года на фоне резкого падения курса российского рубля, вызванного началом спецоперации на Украине, а также дефицита некоторых моделей и ажиотажного спроса на них (на фоне объявленных санкций) цены на новые автомобили подняли сразу 26 брендов из числа официально присутствующих на рынке нашей страны. Как подсчитали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», машины тогда подорожали в среднем на 35 – 45%.

В апреле и мае стоимость автомобилей продолжала расти, но уже не так кардинально. Рубль понемногу укреплялся, и в июне эксперты констатировали: ситуация с ценами наконец стабилизировалась. Более того, отдельные марки, например, BMW и Haval, стали пересматривать свои ценники в сторону снижения. На вторичном рынке цены на автомобили в июне тоже остались на уровне мая, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

В течение года ситуация на рынке будет меняться, причем, в лучшую сторону. В этом уверен и глава Минпромторга РФ. Комментируя ситуацию для РИА Новости, Денис Мантуров сообщил, что среди позитивных предпосылок для улучшения ценовой ситуации он видит не только укрепление курса рубля (который по сравнению с февральским отличается почти в 2 раза), но и традиционную «инерцию» в отношении закупленных предприятиями материалов, сырья и комплектующих.

«Цикл производства автомобилей занимает около трех – четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок», – рассказал руководитель ведомства. Мантуров уверен, что вслед за этим ценники на автомобили продолжат снижаться, хотя процесс этот, очевидно, не будет резким. Он будет связан с постепенным восстановлением рынка.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена Авто», оценить свой автомобиль с пробегом – с помощью соответствующего Калькулятора.