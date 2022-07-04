Цены на автомобили с пробегом в июне остались на уровне мая | АВТОСТАТ

Цены на автомобили с пробегом в июне остались на уровне мая

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Цены на автомобили с пробегом в июне остались на уровне мая

Мониторинг цен на вторичном рынке
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Средняя цена* легкового автомобиля с пробегом по итогам июня 2022 года составила 1 млн 210 тыс. рублей. Как отмечают эксперты агентства "АВТОСТАТ", это всего лишь на 0,1%, или 1 тыс. рублей, больше соответствующего показателя мая.

Иными словами, средний уровень цен на подержанные машины в июне остался таким же, как и в мае. Но если сравнивать июньский показатель с тем, что был в начале года (в январе), то рост цен на "вторичке" составил 15%, или 161 тыс. рублей. А по отношению к результату годичной давности (в июне 2021-го) б/у автомобили стали дороже на 62%, или 462 тыс. рублей.

Более подробная информация о стоимости легковых автомобилей с пробегом в разбивке по маркам, моделям, годам выпуска и прочим критериям содержится в обзоре "Мониторинг цен на вторичном рынке", который можно заказать в агентстве "АВТОСТАТ".

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиценывторичный рынокавтомобили с пробегом

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