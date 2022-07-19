Автозавод «Урал» с августа намерен увеличить темпы производства

Автозавод «Урал», который с 18 по 31 июля находится в плановом ежегодном корпоративном отпуске, с 1 августа вернется к работе и планирует нарастить суточный темп выпуска до 45 автомобилей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что в период отпуска традиционно будут проведены ремонты оборудования, работающего в круглосуточном режиме.

Как сообщал в марте 2022 года гендиректор АЗ «Урал» Павел Яковлев, завод работает с загрузкой 33 – 36 автомобилей в сутки и по итогам 2022 года планирует выпустить 8,4 тыс. машин. В прошлом году предприятие выпустило 8652 грузовых автомобиля, реализовало 8702 машины.

Как отметил Павел Яковлев, в производственных планах сделан «акцент на проверенные временем модели грузовиков». Так, по его словам, «за многие годы эксплуатации отлично зарекомендовавший себя классический «Урал-4320» по-прежнему востребован на рынке и универсален дл установки различных надстроек».

Автозавод «Урал» продолжает реализацию инвестпрограммы, намерен при поддержке государства ускорить ее выполнение. В этом году предприятие планирует удвоить инвестиции в развитие, направив на реализацию проектов 4,5 млрд рублей против 2,3 млрд рублей в 2021 году.

Напомним, АЗ «Урал» входит в «Объединенную машиностроительную группу», возглавляемую Дмитрием Стрежневым. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с марта 2020 года «Объединенная машиностроительная группа» владеет 100% уставного капитала завода.

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Фото: АЗ «Урал»