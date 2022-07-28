Потери Mercedes-Benz от ухода из России превысили 700 млн евро | АВТОСТАТ

Потери Mercedes-Benz от ухода из России превысили 700 млн евро

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Потери Mercedes-Benz от ухода из России превысили 700 млн евро

Автомобильный рынок России - 2022
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Издержки немецкого автоконцерна Mercedes-Benz из-за приостановки деятельности в России по итогам первого полугодия 2022 года достигли 709 млн евро. Как следует из финансовой отчетности компании, в сегментах легковых и грузовых автомобилей потери составили 658 млн и 51 млн евро соответственно, пишет агентство «ТАСС».

Напомним, в начале марта компания «Мерседес-Бенц Рус» приостановила экспорт легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления. На заводе Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» выпускаются седаны Е-Класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Производственная мощность предприятия составляет более 20 тыс. автомобилей в год.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за первое полугодие 2022 года в России было куплено 8,1 тыс. новых легковых автомобилей Mercedes-Benz, что на 61% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во сколько обходится содержание автомобилей Mercedes-Benz (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Mercedes-Benz

Источник: АВТОСТАТ

Теги: финансовая отчетностьпремиум-маркипотерисанкцииmercedes-benz

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