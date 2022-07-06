В России стартуют продажи LADA Granta Drive Active’22, которая подешевела на 10 – 15%

6 июля АВТОВАЗ объявил о старте продаж седана LADA Granta Drive Active 2022 модельного года, разработанного подразделением LADA Sport. Как следует из данных на официальном сайте компании, начальная стоимость этой модели составляет 804 900 рублей.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что это на 14,5% ниже цены предыдущей версии. Так, в версии Classic’22 она оказывается на 136 тысяч рублей дешевле стоимости Granta Drive Active предыдущего модельного года. А в комплектации Comfort’22 разница составляет 100 тысяч рублей или 10,5%.

Основное отличие LADA Granta Drive Active’22 заключается в двигателе. Теперь «заряженная» версия «Гранты» оснащается 1,6-литровым 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 143 Нм. Как и прежде, он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Напомним, что ранее LADA Granta Drive комплектовалась 16-клапанным двигателем (106 л.с.).