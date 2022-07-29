Renault получила 2,3 млрд евро убытка от прекращения деятельности в России

Французский автоконцерн Renault оценил чистый убыток из-за ухода с российского рынка и прекращения производственной деятельности в стране. Как следует из финансовой отчетности компании, в первом полугодии 2022 года он составил 2,3 млрд евро, пишет агентство «Прайм».

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Полный список дилеров Renault (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Renault