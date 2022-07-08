В 2023 году «АВТОТОР» планирует запустить 7 новых заводов

В рамках Специального инвестиционного контракта (СПИК) калининградское предприятие «АВТОТОР» в 2023 году планирует запуск семи новых заводов, на которых будут производиться электромобили и автокомпоненты. Как сообщает пресс-служба компании, здесь также будет выпускаться роботизированная техника, электродвигатели, системы выпуска отработанных газов, системы помощи водителю, бамперы, сиденья, изделия из пластика и многое другое.

Напомним, что СПИК между Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Калининградской области был подписан в 2019 году. С тех пор соответствующие инвестиции превысили 10 млрд рублей. При этом на реализацию проектов в 2021 году было выделено более 3 млрд рублей. Деньги были направлены на строительство и модернизацию различных производств и научных и центров, а также обновление инженерных сетей и дорог.

На калининградском предприятии «АВТОТОР» продолжается модернизация производственных мощностей. Так, в 2021 году было модернизировано окрасочное производство. Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски производительностью до 100 тысяч кузовов в год. Построены и введены в эксплуатацию 4 новых корпуса логистики общей площадью 6000 кв. м. Новые сборочные линии оснащены оборудованием, инструментом и оснасткой.