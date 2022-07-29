АВТОВАЗ в августе вернется к полной рабочей неделе

АВТОВАЗ, на котором в настоящее время действует «четырехдневка», в августе намерен вернуться к полной рабочей неделе.

Как следует из сообщения официального профсоюза АВТОВАЗа, в соответствии с выпущенным на предприятии приказом и планом производства на 2022 год, с 15 по 28 августа 2022 года сборочная линия LADA Granta будет работать пять дней в неделю в двухсменном режиме. Производство внедорожников LADA Niva будет осуществляться также пять дней в неделю, но в одну смену. А с 29 августа по 27 ноября 2022 года АВТОВАЗ планирует работать шесть дней в неделю, причем будут задействованы все три сборочные линии: LADA Granta (в две смены), LADA Niva (в одну смену) и В0 (в две смены), на которой будет возобновлен выпуск LADA Largus.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал подготовку к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Таким образом, LADA Largus станет третьей моделью, выпуск которой будет налажен на АВТОВАЗе после выхода из акционеров компании французской Renault. Напомним, в начале июня завод возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер предприятия «ЛАДА Ижевск» предположительно в начале 2023 года. Кроме того, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также внедорожника Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

На АВТОВАЗе рассчитывают, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 – 120 тыс. автомобилей. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

Между тем, АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

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Фото: АВТОВАЗ