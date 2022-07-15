Производство легковых автомобилей в 1 полугодии снизилось на 60%, антирекорд был в мае

Год назад на весну пришелся пик производства легковых автомобилей. Так, в апреле на предприятиях России, Белоруссии и Казахстана было произведено 143,4 тыс. машин, предназначенных для российского рынка. А весной 2022 года был установлен своего рода антирекорд, например, в апреле производство в данном сегменте снизилось в 7 раз - до 20 тысяч единиц. В мае оно и вовсе упало до 11 тысяч штук. Такие данные привел во время «АВТОСТАТ Оперативки», на которой подводились итоги 1 полугодия 2022 года, директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Оценивая актуальную ситуацию в автопроме, эксперт назвал цифру производства по июню - тоже 11 тысяч легковых автомобилей. При этом в итоговую сумму вошли не только машины, собранные на российских предприятиях, но и на белорусском заводе «Белджи» и на казахстанском «Сарыаркаавтопром», предназначенные для России. И не вошло сюда небольшое количество автомобилей, произведенных в РФ на экспорт.

Что касается итогов 6 месяцев 2022 года, то за этот период для внутреннего рынка страны произведено 275 358 легковых автомобилей (падение на 60,5% по сравнению с показателем годичной давности), 54 488 легких коммерческих автомобилей (-30,8%) и 49 340 грузовых машин (-15,8%).

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Фото: АВТОВАЗ