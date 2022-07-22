УАЗ заморозил проект по выпуску электрифицированного внедорожника

Ульяновский автозавод заморозил проект по выпуску электрифицированного внедорожника на базе УАЗ «Хантер» в связи с политической обстановкой и санкциями. Об этом «Газете.Ru» рассказал официальный представитель «Соллерс» (владеет УАЗом).

Напомним, чешская компания MW Motors планировала продавать российский внедорожник под брендом Spartan, построенный на базе классического УАЗа, по всей Европе. В «Соллерс» не уточнили, сколько электрических «УАЗов» удалось выпустить в пилотном режиме и планирует ли завод реализовать идею электрификации внедорожников самостоятельно. Ранее пилотную партию электромобилей планировалось выпустить на УАЗе в феврале 2022 года. Кроме того, опыт постройки электрического «Хантера» на заводе собирались распространить на весь модельный ряд УАЗ, в том числе внедорожник «Патриот» и семейство коммерческих автомобилей «Профи».

С технической точки зрения превращение УАЗ «Хантер» в электрокар свелось к замене бензинового двигателя ЗМЗ электромотором мощностью 120 кВт и установке трех тяговых аккумуляторов. Два из них смонтировали на месте штатных бензобаков «Хантера», еще один разместили в багажном отсеке. Пятиступенчатая трансмиссия при этом осталась на месте, как и элементы шасси.

«Самостоятельный выпуск электрических внедорожников был бы интересен УАЗу только в случае получения субсидий в рамках государственной программы развития электротранспорта. Но, видимо, самостоятельно они сделать электрокар не смогут», – полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его мнению, для УАЗа была бы логичной покупка наработок чешской компании по этому проекту. При этом оправдано было бы электрифицировать развозные грузовики, а не внедорожники, успешное применение которых по назначению с электроприводом и тяжелыми батареями на пересеченной местности вызывает вопросы.

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Фото: MW Motors