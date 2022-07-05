«Группа ГАЗ» на INNOPROM 2022 показала водоробус и другие перспективные модели

В Екатеринбурге с 4 по 7 июля проходит XII международная выставка INNOPROM 2022, где большой блок площадей отведен транспортным средствам нового поколения. Свои экспозиции представили здесь не только российские производители, но и Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Армения. Статусность выставки подчеркнул прибывший туда премьер-министр Михаил Мишустин, который не только осмотрел экспонаты, но и посидел в кабине за рулем новенького электробуса. Горьковский автозавод на INNOPROM 2022 показал свою линейку, работающую на разных видах топлива - дизель, электричество, водород. Фокус внимания был сделан на новые технологии, обеспечивающие отсутствие вредных выбросов в атмосферу. Вероятно, поэтому наибольший интерес вызвали электробус большой вместимости и водоробус.

Электробус E-CITYMAX 12 - перспективная разработка нового поколения. Он относится к транспортным средствам большого класса, его вместимость - 85 пассажиров. В этой перспективной модели запас хода на одной зарядке доведен до 200 км. Заряжать батареи стало возможным тремя способами: ультрабыстрая пантографная зарядка (за 1,5 часа), быстрая пистолетная (за 2,5 часа) и ночная (за 7 часов). Силовая установка соответствует международному экостандарту Zero Emission, при котором вредные выбросы в атмосферу полностью отсутствуют. Автобус создан с учетом международных требований к комфорту пассажиров - для них предусмотрен низкий уровень входа, просторные накопительные площадки, специально оборудованные места для инвалидных колясок, расширенные дверные проемы, а также система «книлинг» - в расчете на маломобильных пассажиров, которая позволяет понижать высоту автобуса на остановках. Кузов электробуса изготовлен из материалов, которые не подвержены коррозии. Также в автобусах ГАЗ CITYMAX реализована система, при которой все сидения и поручни крепятся к боковине кузова, это расширяет возможности для создания различных вариантов планировки в салоне.

Водоробус «ГАЗель City» - электробус, работающий на водородных топливных элементах. При его эксплуатации в атмосферу выделяется только водяной пар. Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», запас хода этого транспортного средства на одной заправке - 350 км. Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. Модель также сконструирована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда»: способна на остановках понижать положение пола до уровня бордюра, широкая двойная дверь с электроприводом, широкая накопительная площадка в центральной части салона. Автобус оборудован водородными топливными элементами, системой питания водородом и его хранения, тяговыми батареями и электродвигателем.

Еще один экспонат от «Группы ГАЗ» - «Валдай City», предназначенный для городских и пригородных перевозок, рассчитан на 32 человека, включая 21 посадочное место. Тоже с низким уровнем пола, просторной накопительной площадкой в центральной части салона, широкой дверью и возможностью понижения уровня входа на остановках. Небольшие габариты и малый радиус разворота, который составляет всего 7,1 м, гарантируют этому небольшому автобусу хорошую маневренность, а пневматическая подвеска обеспечивает мягкость и плавность хода даже на дорогах с неровным покрытием. У «Валдай City» есть отдельное багажное отделение, что позволяет использовать его для пригородных перевозок.