Продажи коммерческих автомобилей в июне на 41% превысили уровень мая

В июне 2022 года в России было реализовано 11572 новых коммерческих автомобиля. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АО «Электронный паспорт», это на 41% больше, чем в мае.

При этом уже третий месяц подряд продажи грузовых машин оказываются выше, чем легких коммерческих (LCV). Так, по итогам июня в нашей стране было куплено 5766 грузовиков, что составляет половину от общего объема реализации коммерческой техники. При этом по отношению к маю продажи грузовых автомобилей увеличились на 35%.

Также в первый летний месяц в РФ было приобретено 4895 единиц LCV, что на 59% лучше результата мая. А вот реализация автобусов в июне (911 шт.) превысила майский уровень только на 12%.