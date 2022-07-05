Продажи коммерческих автомобилей в июне на 41% превысили уровень мая

В июне 2022 года в России было реализовано 11572 новых коммерческих автомобиля. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам обработки данных АО «Электронный паспорт», это на 41% больше, чем в мае.
При этом уже третий месяц подряд продажи грузовых машин оказываются выше, чем легких коммерческих (LCV). Так, по итогам июня в нашей стране было куплено 5766 грузовиков, что составляет половину от общего объема реализации коммерческой техники. При этом по отношению к маю продажи грузовых автомобилей увеличились на 35%.
Также в первый летний месяц в РФ было приобретено 4895 единиц LCV, что на 59% лучше результата мая. А вот реализация автобусов в июне (911 шт.) превысила майский уровень только на 12%.
С другой стороны, сравнивая показатели июня с теми, которые были год назад (в июне 2021-го), видно, что продажи коммерческих автомобилей упали на 52%. Сильнее всего в этом случае «просела» реализация LCV (-64%), а у грузовиков и автобусов она снизилась на 39% и 33% соответственно.
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Фото: АЗ «УРАЛ», ГАЗ