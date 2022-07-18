Представлен прототип отечественного электрокроссовера E-NEVA

В Нижнем Новгороде состоялся показ ходового прототипа отечественного электрокроссовера E-NEVA от оборонного концерна «Алмаз-Антей». Представленный министру промышленности и торговли Денису Мантурову автомобиль внешне похож на масштабный макет полугодовой давности, пишет портал Motor.ru.

Электромобиль от «Алмаз-Антея» – кроссовер длиной 4,5 м. Пробег на одном заряде составит 463 км, максимальная скорость – 197 км/ч. Благодаря крутящему моменту 824 Нм электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды. Машину создадут с разными вариантами двигательных установок, в том числе с «гибридом» на природном газе или водороде.

Салон E-NEVA оснащен мультимедийной системой, включающей цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Объем багажника электрокроссовера – 610 л.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте здесь.

Фото: Минпромторг России