В Москве будет собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич»

В Москве будет создана собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич». Об этом сегодня, 6 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал о планах по запуску сборки легковых автомобилей на бывшем заводе «Рено Россия».
Как передает ТАСС, сначала, на первом этапе, здесь будет налажена крупноузловая сборка автомобилей с ДВС из дружественных России стран (и сегодня даже был продемонстрирован примерный модельный ряд таких автомобилей, очень похожих внешне на линейку кроссоверов компании JАС. Предполагается, что параллельно с их сборкой российская сторона уже будет разрабатывать свою платформу и налаживать производство ключевых автокомпонентов для будущего электромобиля - электродвигателей, аккумуляторов, систем управления, систем безопасности и прочих.
На втором этапе - в собираемых на конвейере завода «Москвич» легковых автомобилях начнут постепенно заменять детали на отечественные разработки (кузовные детали, тормозные системы и пр.) - с тем, чтобы со временем, то есть, уже на третьем этапе, предприятие было способно легко перейти на выпуск локализованного отечественного электромобиля. Для которого уже, собственно, подготовлены потенциальные потребители - жители столицы, привыкшие широко пользоваться услугами такси и каршеринга. По приблизительным подсчетам некоторых столичных экспертов, ежегодная потребность только для такси и каршеринга в Москве и Подмосковье может составить от 40 до 60 тыс. электромобилей.
Заявлено также, что разрабатывать платформу и автокомпоненты для нового автомобиля на электротяге руководство «Москвича» будет вместе с КАМАЗом, специалисты которого на протяжении последних нескольких лет внимательно следили за тенденциями в производстве легковых электромобилей. В общем, результатом воплощения всех этих планов должно стать производство с головным предприятием в столице и сотнями поставщиков автокомпонентов.
Кроме того, уже известно, что при поддержке Президента и Правительства России, а также КАМАЗа и московских институтов в столице будет создан центр компетенции по развитию производства городского электрического транспорта. Базовой промышленной площадкой для этого центра станет завод «Москвич».
Кстати, в конце мая наше агентство вместе с «За рулем», проведя опрос среди автовладельцев, опубликовало интересную инфографику на тему возрождения бренда «Москвич». Посмотреть, как оценивали саму идею обычные обыватели можно здесь.
Фото: АВТОСТАТ