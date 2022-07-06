В Москве будет собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич» | АВТОСТАТ

В Москве будет собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич»

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В Москве будет собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич»

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В Москве будет создана собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич». Об этом сегодня, 6 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он рассказал о планах по запуску сборки легковых автомобилей на бывшем заводе «Рено Россия».

Как передает ТАСС, сначала, на первом этапе, здесь будет налажена крупноузловая сборка автомобилей с ДВС из дружественных России стран (и сегодня даже был продемонстрирован примерный модельный ряд таких автомобилей, очень похожих внешне на линейку кроссоверов компании JАС. Предполагается, что параллельно с их сборкой российская сторона уже будет разрабатывать свою платформу и налаживать производство ключевых автокомпонентов для будущего электромобиля - электродвигателей, аккумуляторов, систем управления, систем безопасности и прочих.

На втором этапе - в собираемых на конвейере завода «Москвич» легковых автомобилях начнут постепенно заменять детали на отечественные разработки (кузовные детали, тормозные системы и пр.) - с тем, чтобы со временем, то есть, уже на третьем этапе, предприятие было способно легко перейти на выпуск локализованного отечественного электромобиля. Для которого уже, собственно, подготовлены потенциальные потребители - жители столицы, привыкшие широко пользоваться услугами такси и каршеринга. По приблизительным подсчетам некоторых столичных экспертов, ежегодная потребность только для такси и каршеринга в Москве и Подмосковье может составить от 40 до 60 тыс. электромобилей.

В Москве будет собственная платформа для сборки электромобилей «Москвич»

Заявлено также, что разрабатывать платформу и автокомпоненты для нового автомобиля на электротяге руководство «Москвича» будет вместе с КАМАЗом, специалисты которого на протяжении последних нескольких лет внимательно следили за тенденциями в производстве легковых электромобилей. В общем, результатом воплощения всех этих планов должно стать производство с головным предприятием в столице и сотнями поставщиков автокомпонентов.

Кроме того, уже известно, что при поддержке Президента и Правительства России, а также КАМАЗа и московских институтов в столице будет создан центр компетенции по развитию производства городского электрического транспорта. Базовой промышленной площадкой для этого центра станет завод «Москвич».

Кстати, в конце мая наше агентство вместе с «За рулем», проведя опрос среди автовладельцев, опубликовало интересную инфографику на тему возрождения бренда «Москвич». Посмотреть, как оценивали саму идею обычные обыватели можно здесь.

Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствомоскваэлектромобилимосквич

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