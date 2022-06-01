Что думают россияне о возрождении бренда «Москвич»?

Правительство Москвы, ставшее после ухода Renault правопреемником завода «Рено Россия», заявило о выпуске на этом предприятии других автомобилей и возрождении бренда «Москвич». Специалисты агентства «АВТОСТАТ» и «За рулем» решили выяснить, что думают об этом жители нашей страны. С этой целью с 20 по 25 мая 2022 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняло участие более 1400 человек.

Выяснилось, что примерно треть респондентов (29,4%) настроены весьма пессимистично – они полагают, что у «нового» завода «Москвич» нет будущего. Почти 22% опрошенных считают, что ситуация пока выглядит непонятной, поскольку все находится на стадии обсуждений. Примерно каждый седьмой (15%) философски ответил: «Поживем – увидим», а каждый восьмой (12,8%) – видит будущее предприятия весьма сомнительным, ожидая, что ситуация на «Москвиче» будет хуже, чем при прежних владельцах.

Небольшой процент оптимистов (10,5%) считают будущее завода просто прекрасным – они уверены, что скоро тут будут собирать китайские автомобили для нашего рынка, что, впрочем, не выглядит безосновательным. Почти столько же опрошенных (10,4%) оказалось в числе тех, кому идея с возрождением бренда, который «умер» 15 лет назад, кажется смешной. Наверное, они думают, что это сделано зря.

Комментирует заместитель главного редактора «За рулем» Никита Гудков:

- Иначе как туманным будущее московского завода назвать сложно. Начнем с того, что еще в бытность Renault над ним сгущались тучи, и рано или поздно производство переехало бы в Тольятти или Ижевск. Просто потому, что собирать автомобили в Москве дорого и неудобно – работникам надо платить больше, чем в регионах; логистика для завода, расположенного у ТТК – головная боль; суровые эконормы… Поэтому были льготы, субсидии и тому подобное – и тут Правительству Москвы надо сказать спасибо.

Однако пироги должен печь пирожник, и есть подозрение, что московские власти пока не очень понимают, во что ввязались, став собственниками завода. Чтобы производить достойный продукт, нужно быть заинтересованным в этом материально, то есть быть бизнесом, а не чиновниками. Сначала изучить запросы клиентов, автомобили-конкуренты, «нарисовать» и спроектировать свою машину, испытать ее (не раз переделав!) – и все это время искать поставщиков компонентов, оборудования… С нуля это занимает в лучшем случае 5 – 6 лет. Это если есть кадры и собственно поставщики. Перед глазами пример с «аурусами», разрабатывающимися с 2013 года в куда более благоприятных условиях.

А вот подсборка «чужих» автомобилей по схеме SKD – куда более простой процесс. По сути, для монтажа колес да бамперов нужны только крыша над головой и подъемник. Конвейер и сложное оборудование не требуются. Да, и нужен рабочий, прикрепляющий шильдик «Москвич». Опасаюсь, что дальше такой схемы будущее московского завода в ближайшее время не продвинется. Но о былой дешевизне массовых народных автомобилей с высокой степенью локализации производства придется забыть. Или опять спасут льготы и субсидии?