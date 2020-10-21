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Автомобильная промышленность России сегодня – это 16 крупных предприятий, выпускающих легковые автомобили отечественных и иностранных марок. В 2010 году заводы, расположенные на территории РФ, выпустили 1208,4 тысячи легковых автомобилей, примерно вдвое больше (+101,9%) по сравнению с 2009 годом. Лидер отечественного автопрома, по-прежнему, ОАО «АВТОВАЗ», собравший в 2010 году 545,5 тысяч машин. Крупнейшим производителем иномарок в России остается калиниградский «Автотор» (170,2 тысячи автомобилей выпустил в 2010 году).
Предприятия автомобильной промышленности - это не только сектор производства легковых автомобилей. Грузовые автомобили и автобусы составляют часть российского автопрома. Коммерческую технику различной грузоподъемности и назначения выпускают более 12 заводов с различной производственной мощностью. Производство грузовиков высококонсолидировано: чуть менее80% машин выпускается на трех предприятих страны: ГАЗ, КАМАЗ и УАЗ.
Производство автобусов, часть автомобильной промышленности России, наиболее сильно пострадавшая от кризиса. В 2010 году на отечественных предприятих было выпущено 45,1 тысячи автобусов, что составило чуть более половины (50,9%) от исторического максимума, зафиксированного в 2008 году.
сегодня, 12:24
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19 февраля 2020, 15:00
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3 июля 2019, 10:19
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