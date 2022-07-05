В июне новых легковых автомобилей было куплено на 19% больше, чем в мае

По итогам июня 2022 года россияне купили 32731 новый легковой автомобиль. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки данных АО «Электронный паспорт», это на 19% выше показателя мая (27458 шт.).

Но если сравнивать полученный результат с тем, что был год назад, то он оказывается на 77% меньше. Напомним, что в июне 2021-го жители РФ приобрели 145115 новых легковых машин. «Понятно, что в обозримом будущем о прошлогодних объемах придется забыть, но с другой стороны, продажи в мае и июне позволяют надеяться на то, что российский авторынок достиг своего «дна», от которого он может оттолкнуться и немного пойти вверх. Наиболее показательными в этом плане будут результаты следующих летних месяцев, но многое здесь будет зависеть от объемов выпуска автомобилей на российских заводах и импорта в нашу страну», - считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.