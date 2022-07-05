В июне новых легковых автомобилей было куплено на 19% больше, чем в мае

По итогам июня 2022 года россияне купили 32731 новый легковой автомобиль. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки данных АО «Электронный паспорт», это на 19% выше показателя мая (27458 шт.).
Но если сравнивать полученный результат с тем, что был год назад, то он оказывается на 77% меньше. Напомним, что в июне 2021-го жители РФ приобрели 145115 новых легковых машин. «Понятно, что в обозримом будущем о прошлогодних объемах придется забыть, но с другой стороны, продажи в мае и июне позволяют надеяться на то, что российский авторынок достиг своего «дна», от которого он может оттолкнуться и немного пойти вверх. Наиболее показательными в этом плане будут результаты следующих летних месяцев, но многое здесь будет зависеть от объемов выпуска автомобилей на российских заводах и импорта в нашу страну», - считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.
Около половины (48,5%) всех продаж новых автомобилей в первый месяц лета пришлось на три марки – отечественную LADA (7848 шт.), а также корейские Kia (4307 шт.) и Hyundai (3687 шт.). А вот на четвертую позицию поднялся китайский бренд Chery (2317 шт.), который опередил французский Renault (2150 шт.) Кроме них, в ТОП-10 по итогам июня также попали: Geely (1626 шт.), Haval (1598 шт.), Toyota (1054 шт.), Skoda (962 шт.) и Nissan (907 шт.).
Более подробная информация о состоянии российского рынка легковых автомобилей содержится в ежемесячном обзоре, который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ