«Чеченавто» намерен наладить сборку «ГАЗелей»

Предприятие «Чеченавто» в городе Аргун, в настоящее время выпускающее седаны LADA Granta, планирует начать сотрудничество с другими автопроизводителями – российским ГАЗом и белорусским МАЗом. Об этом газете «Аргументы и Факты» рассказал замдиректора завода Руслан Абуев.

По его словам, соглашение между Чечней и Горьковским автозаводом уже подписано. Речь идет о сборке «ГАЗель NEXT», «ГАЗель Бизнес», «ГАЗон NEXT», которая может начаться уже в осенью. Конвейерные линии для этого устанавливать не придется – в республику будут поставлять сборочные комплекты.

С представителями МАЗа обсуждалась возможность выпуска спецавтотехники, например кранов или будок-вахт. Их тоже можно собирать из крупных деталей, устанавливаемых на шасси, без спецстанков.

Напомним, в феврале 2008 года АВТОВАЗ объявил о создании в Чеченской Республике сборочного предприятия, которое было организовано в рекордно сжатые сроки на мощностях ГУП «Аргунский завод «Пищемаш». Уже в мае с конвейера «Чеченавто» сошли первые автомобили LADA 2107, собранные на базе окрашенных кузовов. В январе 2012 года на предприятии была запущена линия по сборке легковых автомобилей LADA Priora – эта модель пришла на смену LADA 2107. В ноябре 2015 года аргунский завод начал сборку седанов LADA Granta, завершив при этом производство модели LADA Priora. Проектная мощность завода составляет 50 тыс. автомобилей в год, на предприятии работает более 200 человек.

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Фото: ГАЗ