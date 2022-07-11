LADA Granta Cross вернулась на конвейер и подешевела на 13%

АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства кросс-универсала LADA Granta Cross. Как сообщает пресс-служба компании, автомобиль поступит в продажу в упрощенной версии Classic’22. Между тем, эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что ее цена оказывается на 13% меньше, чем у предыдущей версии.

Так, объявленная стоимость LADA Granta Cross Classic’22 составляет 742 300 рублей, что на 112 600 рублей ниже, чем прежде (автомобиль в исполнении Classic оценивался в 854 900 рублей). Иными словами, цена LADA Granta Cross стала ниже на 13,2%.

Напомним, что кросс-универсал LADA Granta Cross отличается от обычной версии увеличенным дорожным просветом (198 мм), защитным обвесом кузова и контрастной отделкой элементов салона. Помимо этого, автомобиль оснащается регулировкой сиденья водителя по высоте, электроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, электроприводом и обогревом наружных зеркал, бортовым компьютером, аудиоподготовкой с 4 динамиками.

Под капотом LADA Granta Cross Classic’22 установлен безальтернативный 8-клапанный бензиновый мотор объемом 1,6 л, мощностью 90 л.с. и крутящим моментом 143 Нм, который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.