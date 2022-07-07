В июне произведено автомобильной техники на 20% больше, чем в мае

По итогам июня 2022 года на автомобильных предприятиях, расположенных в странах ЕАЭС, было собрано в общей сложности 27128 единиц автомобильной техники, предназначенной для российского рынка. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных* АО «Электронный паспорт», это на 20% больше, чем в мае.

Так, в первый летний месяц автозаводы стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан) выпустили 11062 легковых автомобиля – на 2% больше, чем в мае. Практически равные объемы производства имеют легкие коммерческие и грузовые машины – 7598 и 7560 штук соответственно. Но если у LCV они выросли на 45%, то у грузовиков – на 29%. Оставшиеся 908 экземпляров – это автобусы, сборка которых увеличилась на 41%.