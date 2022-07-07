В июне произведено автомобильной техники на 20% больше, чем в мае

По итогам июня 2022 года на автомобильных предприятиях, расположенных в странах ЕАЭС, было собрано в общей сложности 27128 единиц автомобильной техники, предназначенной для российского рынка. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», основываясь на данных* АО «Электронный паспорт», это на 20% больше, чем в мае.
Так, в первый летний месяц автозаводы стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан) выпустили 11062 легковых автомобиля – на 2% больше, чем в мае. Практически равные объемы производства имеют легкие коммерческие и грузовые машины – 7598 и 7560 штук соответственно. Но если у LCV они выросли на 45%, то у грузовиков – на 29%. Оставшиеся 908 экземпляров – это автобусы, сборка которых увеличилась на 41%.
Если рассматривать соответствующие итоги за 6 месяцев нынешнего года, то данный показатель составил 385117 единиц произведенной автомобильной техники. Это на 54% меньше, чем в январе – июне 2021 года. При этом прирост объемов выпуска наблюдается только среди автобусов, а в остальных сегментах он снижается.
Более подробная информация содержится в обзоре «Производство автомобилей на предприятиях ЕАЭС для внутреннего рынка РФ», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
* На основе выдачи электронного ПТС (производство на предприятиях РФ, РБ, РК)
Фото: ГАЗ, Haval