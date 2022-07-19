Юрлицам разрешили «всерую» поставлять автомобили в Россию без ОТТС

Правительство России опубликовало постановление, касающееся параллельного импорта автомобилей. Документ кардинально меняет ситуацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые до сих пор при поставках машин в страну обязаны были руководствоваться нормами Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Как пишет портал Motor.ru, до сегодняшнего дня юрлицам было сложно ввозить автомобили «поштучно», возраст которых превышал три года. Теперь же они не обязаны получать одобрение типа транспортного средства или пользоваться чужим ОТТС. Предпринимателям предоставляется возможность получить лишь заключение у организации, заменяющее Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). К примеру, такими экспертами могут выступать специалисты НАМИ. Таким образом, юрлицам предоставлен карт-бланш на параллельный импорт автомобилей в Россию, и теперь они смогут ввозить в страну машины по аналогии с физлицами.

Напомним, закон о легализации параллельного импорта дает право ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 году. Так, по параллельному импорту в Россию разрешено ввозить Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, а также двигатели Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen. В начале июля Минпромторг скорректировал список брендов, которые разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. Теперь по «серым» схемам в страну можно поставлять автомобили BMW.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России набирает обороты параллельный импорт, и даже дилеры стали ввозить автомобили по такой схеме. Машины ввозят через Казахстан, Белоруссию, Грузию, Южную Корею, Эмираты и ряд других стран. Импорт суммарно небольшой, но он идет: так, в июне в Россию был импортирован 8271 легковой автомобиль, без учета ввоза из стран Таможенного союза. В марочной структуре импорта лидирующие позиции занимают китайские Chery и Geely – в июне было импортировано 2296 и 1390 таких автомобилей соответственно. На третьем месте – корейский бренд Hyundai (1159 шт.), на четвертом – китайская марка EXEED (895 шт.). Замыкает пятерку лидеров японский Mitsubishi (500 шт.). Показатели импорта других брендов составили менее 500 единиц, а в ТОП-10 из них попали: Kia, Changan, Toyota, Subaru и Infiniti.

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