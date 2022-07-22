В России стало на сотню дилеров меньше, но число «китайцев» среди них растет | АВТОСТАТ

В России стало на сотню дилеров меньше, но число «китайцев» среди них растет

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В России стало на сотню дилеров меньше, но число «китайцев» среди них растет

Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям
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По данным мониторинга, проведенного агентством «АВТОСТАТ», на середину июля 2022 года в нашей стране насчитывалось 3102 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Если сравнивать этот показатель с тем, что был три месяца назад (3203 – в апреле), то количество автодилеров уменьшилось на 101.

Снижение их числа во 2 квартале объясняется тем, что было расторгнуто 160 дилерских контрактов, а новых заключено – 59. При этом почти все новые контракты заключены с китайскими брендами. Лидером в этом плане стал EXEED, у которого за три месяца стало на 13 дилеров больше. У FAW дилерская сеть выросла на 9 автоцентров, у Chery – на 7, у Geely – на 5. По 2 новых дилера появилось у Haval и JAC.

Сокращение количества дилерских центров наблюдается, прежде всего, у европейских и американских марок. Так, на 2 дилера меньше стало у Opel и Volvo, на 3 – у MINI, на 5 – у Cadillac. Французские компании Renault и Peugeot потеряли соответственно 6 и 7 официальных автосалонов. У Jaguar и Land Rover таковых оказалось 11. Но больше всего дилерских центров лишилась сеть Chevrolet от компании UzAuto – сразу 35.

Среди японских брендов общие потери пока невелики – минус 8 дилеров. А вот у корейских и российских автопроизводителей дилерские сети остались на том же уровне, что и три месяца назад.

В России стало на сотню дилеров меньше, но число «китайцев» растет

Рост числа дилеров китайских марок эксперты объясняют тем, что они не поддерживают антироссийские санкции и продолжают работу на нашем рынке, активно наращивая свою долю на нем. «Уже отчетливо видно, что целый ряд дилеров переходит на «китайцев». Причем среди них немало тех, кто прежде работал с европейскими брендами. Вполне естественно, что российский авторитейл делает ставку на те компании, которые остаются на рынке. Соответственно падает число дилеров тех марок, которые в угоду санкциям приостановили поставки автомобилей в Россию. Думаю, этот процесс трансформации продлится до конца года, а количество китайских дилеров будет расти», - считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

Более подробная информация о дилерах, работающих на российском рынке, содержится в обзоре «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВИЛОН

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилидилерыкитайские автомобили

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