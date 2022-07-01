Горьковский автозавод в июле сохранит график полной рабочей недели

Горьковский автозавод в июле будут работать в графике полной рабочей недели. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ», добавив, что фактический режим работы предприятия определяется на регулярной основе с учетом текущей загрузки производств. Решение о дальнейшем графике будет также приниматься исходя из текущей ситуации.

Напомним, ранее на предприятиях «Группы ГАЗ» был выпущен приказ о возможном переходе на режим 4-дневной рабочей недели с 19 мая по 18 ноября 2022 года в связи с возможным падением объемов производства, вызванным проблемами с поставкой комплектующих и нарушением логистических цепочек. В мае и июне сокращенная рабочая неделя не вводилась, пишет агентство «Финмаркет». Как сообщалось, в компании в антикризисном режиме работает ситуативный штаб, который вводит меры реагирования с учетом ежедневных изменений условий ведения бизнеса и возможных последствий в перспективе.

С 25 мая в силу вступили американские санкции в отношении «Группы ГАЗ», применение которых Минфин США отсрочивал в течение 4 лет. ГАЗ неоднократно заявлял, что санкции плохо влияют на финансовое положение компании.

Горьковский автозавод в мае реализовал 1890 легких коммерческих автомобилей, что на 57% ниже показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2022 года в нашей стране было продано 13119 автомобилей марки ГАЗ (-32%), согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», линейку коммерческих автомобилей нового поколения «ГАЗель NN», которая на сегодняшний день включает бортовую модификацию, цельнометаллический фургон полной массой 3,5 т, фургон-комби и микроавтобус, в дальнейшем пополнят шасси и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗель NEXT», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, который был представлен в рамках международной выставки Comtrans 2021.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с санкциями в отношении России – содержится у нас на сайте под тэгом санкции.

Фото: ГАЗ