Продажи коммерческой техники в 1 полугодии снизились на 29%

За 6 месяцев 2022 года в нашей стране было в общей сложности реализовано 84265 единиц новой коммерческой техники. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт», это на 29% меньше, чем в 1 полугодии 2021 года.

Около половины (47,8%) этого рынка приходится на сегмент LCV. Так, с января по июнь продажи легких коммерческих машин составили 40274 экземпляра – на 39,2% ниже результата годичной давности.

Немногим меньше было реализовано грузовых автомобилей (37676 шт.; -18,8%), что соответствует доле в 44,7%. А вот продажи автобусов, напротив, выросли – на 5% до 6315 единиц. Но при этом они занимают всего 7,5% рынка комтранса.

Более подробная информация об этом содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

Фото: КАМАЗ