Российский рынок новой коммерческой техники. Итоги 1 полугодия 2022 года

13 июля 2022 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с АО «Электронный паспорт» провели исследование российского рынка новой коммерческой техники по итогам 6 месяцев 2022 года. Результаты исследования показывают, что его объем составил 84265 машин – на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Порядка половины (47,8%) рынка комтранса в 1 полугодии пришлось на сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV). В количественном выражении это составляет 40274 купленных экземпляра – на 39,2% ниже результата годичной давности.

Примерно 45% рынка заняли грузовые автомобили, которые были приобретены тиражом в 37676 штук (-18,8%). Оставшиеся 7,5% – это сегмент автобусов. В январе – июне объем их покупок даже вырос (+5% до 6315 шт.).

Как видно, более глубокое падение, чем в среднем по рынку, показали LCV, что способствовало снижению их доли. А вот у грузовиков и автобусов она, напротив, увеличилась.

Таблица 1. РЫНОК НОВОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПО ТИПАМ ТС ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА (шт.)

На рынке LCV безоговорочно господствует российский бренд GAZ – в 1 полугодии нынешнего года его доля составила почти 46%. При этом за год она выросла на 3,5 процентных пункта. За 6 месяцев было куплено 18474 легких коммерческих машины этой марки, что на 34,2% ниже уровня января – июня 2021-го.

Второе место, с более чем трехкратным отставанием от лидера, занимает американский Ford (5780 шт.), рыночный объем которого снизился на 34,4%. Третьим финиширует отечественный УАЗ (5514 шт.), показывающий падение на 35%.

В ТОП-10 марок все из них демонстрируют отрицательную динамику. При этом лучше других выглядят дела у корейского бренда Hyundai, рыночный объем которого по итогам января – июня нынешнего года сократился на 10,7%. А вот наиболее существенно он упал у немецких производителей – Volkswagen (-70,1%) и Mercedes-Benz (-68,6%). Соответственно именно они больше других потеряли в доле рынка.

Таблица 2. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ LCV ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА (шт.)

Как и в марочном рейтинге, первая позиция среди моделей принадлежит продукции GAZ, а вторая – представителю Ford. Лидером стала GAZ Gazelle NEXT, полугодовой объем которой составил 9864 единицы. Далее следует Ford Transit (5777 шт.), а замыкает тройку лидеров фургон LADA Largus VU (4010 шт.).

При этом в ТОП-10 моделей у трех даже наблюдается положительная динамика рынка. Все они относятся к Горьковскому автозаводу – GAZ 2217 (+1,8%), GAZ 2310 (+6,6%) и GAZ Gazelle NN (рост в 40 раз). Остальные семь моделей демонстрируют падение – в диапазоне от -28% (УАЗ 3909) до -41,1% (LADA Largus VU).

Таблица 3. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ LCV ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА (шт.)

На рынке грузовиков все так же лидирует отечественный KAMAZ, на долю которого в январе – июне пришлось почти 40%. За этот период продукция Камского автозавода разошлась тиражом в 15050 новых автомобилей – на 9,2% меньше, чем за 6 месяцев 2021 года.

В тройку лидеров попадают еще два российских бренда – Ural и GAZ. Но их объемы (3067 и 2989 шт. соответственно) в 5 раз ниже, чем у KAMAZ. При этом если Ural демонстрирует довольно уверенный рост (+35,2%), то GAZ – такое же серьезное падение (-34,1%).

Также отметим, что только четыре марки в ТОП-10 показывают рыночный рост. Помимо упомянутого Ural, сюда попали еще и три производителя из КНР, результаты которых на низкой базе прошлого периода выросли весьма значительно. Если у JAC продажи на российском рынке увеличились на 83%, то у Howo – в 2,5 раза, а у Shacman/Shaanxi – в 3,1 раза. А вот из тех, кто оказался в «отрицательной» зоне, сильнее других выделяется шведская Scania (-72%).

Таблица 4. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА (шт.)

Шесть из десяти представителей модельного рейтинга по итогам января – июня относятся к отечественным маркам. Это – четыре модели KAMAZ (оккупировали первые три позиции) и по одной – GAZ и Ural.

Лидером тут стал KAMAZ 43118 с показателем 3861 экземпляр, показав при этом снижение всего лишь на 3,5%. Следующие четыре строчки тоже занимают «камазы», а еще GAZ Gazon NEXT. Лучшим среди иномарок оказывается китайский Shacman/Shaanxi SX3318 (1309 шт.). Реализация этой модели выросла более чем в 4 раза, что позволило ей подняться на шестое место.

Также стоит отметить, что рыночный рост зафиксирован еще у одного «китайца» и двух отечественных моделей: Shacman/Shaanxi SX3258 (+116,3%), Ural 4320 NEXT (+26,9%) и KAMAZ 65115 (+15,6%). А вот сильнее всех «просел» Mercedes-Benz Actros (-54,2%).

Таблица 5. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА (шт.)

Если в 1 полугодии прошлого года на долю отечественной марки PAZ приходилось свыше половины (54,9%) рынка новых автобусов в РФ, то по итогам 6 месяцев 2022 года ее доля уже оказалась на 10,2 процентных пункта меньше. Сейчас она составляет 44,7%, что эквивалентно 2820 проданным новым автобусам – на 14,6% ниже результата годичной давности. При этом весь российский рынок за отчетный период вырос на 5%.

Кроме PAZ, падение в 1 полугодии продемонстрировали еще три отечественных бренда – NEFAZ (-6,4%), KAMAZ (-13,5%) и LIAZ (-44,4%). У остальных участников марочного ТОП-10 отмечен рост, причем весьма значительный (не менее 88,4%) – вследствие низкой сравнительной базы. Также обращает на себя внимание, что в десятку лидеров попали три марки из КНР.

Таблица 6. ТОП-10 МАРОК ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ АВТОБУСОВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА (шт.)

А вот в модельном ТОП-10 присутствует только один «китаец», который и замыкает его. Остальные семь участников представляют Россию, а два – Белоруссию. В лидерах здесь находится продукция Павловского автозавода (PAZ 3205 и PAZ 3204), за которой, занимая третью строчку, следует модель NEFAZ 5299. Потом идут два «россиянина» (PAZ 4234 и Volgabus 5270G), за ними – два «белоруса» (MAZ 206 и MAZ 203), а затем снова два «наших» (LIAZ 5292 и LIAZ 6213).

Интересно, что на фоне общего рыночного роста положительную динамику среди моделей демонстрируют только четыре из десяти. Это – MAZ 203 (рост в 14,2 раза), Volgabus 5270G (в 14 раз), Yutong ZK6122H9 (в 5,1 раза) и MAZ 206 (в 2,3 раза).

Таблица 7. ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ АВТОБУСОВ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА (шт.)

Источник: данные – АО «Электронный паспорт»; обработка – ООО «АВТОСТАТ»

Фото: КАМАЗ