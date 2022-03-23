Санкции и их влияние на автомобильную отрасль России. Хроника событий с 24 февраля

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию в Украине. В ответ на нее ряд государств в отношении нашей страны запустил экономические санкции, которые в той или иной степени влияют на российский автопром и авторынок. Мы решили составить хронологическую цепочку этих событий. Эта «летопись» будет пополняться – по мере поступления новых известий, связанных с отраслью.

24 февраля глава концерна Stellantis Карлос Таварес заявил изданию The Wall Street Journal, что допускает возможность переноса производства из России в случае негативных последствий из-за санкций в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.

Audi 24 февраляостановила отгрузки машин в адрес дилеров. О возобновлении отгрузок обещала клиентам информировать дополнительно. Дилерские центры «Рольф» и «Автомир» работают в штатном режиме, выдавая автомобили.

«Фольксваген Груп Рус» 28 февраля приостановила отгрузки находящихся в России автомобилей местным дилерам. Речь шла только о машинах, которые уже находятся в РФ, сведений об ограничении поставок из-за рубежа не поступало.

28 февраля московский завод Renault приостановил производство - в связи с перебоями в поставках комплектующих.

28 февраля в санкционном списке Евросоюза оказался КАМАЗ (за этим - прекращение поставок комплектующих из Европы). Завод продолжает работу, но вынужден корректировать производственный план.

28 февраля российские заводы Hyundai, Nissan, Toyota, Haval, «Автотор», «Мазда Соллерс», «ПСМА РУС», УАЗ - работают в штатном режиме.

АВТОВАЗ остановил производство 28 февраля на 1 день. https://www.autostat.ru/news/50835/

Завод Volvo Trucks в Калуге в конце февраля приостановил работу из-за невозможности импорта автокомпонентов и деталей, по решению руководства концерна Volvo Group в Швеции. https://www.autostat.ru/news/50905/

Компания Daimler Truck AG приостановила бизнес в России «до дальнейшего уведомления». «Даймлер КАМАЗ Рус» продолжает сервисное обслуживание грузовых автомобилей Mercedes-Benz и Fuso.

Шведский производитель грузовиков Scania прекратил поставки как автомобилей, так и запчастей в Россию.

Компания MAN Truck & Bus остановила поставки новых и подержанных грузовиков MAN, а также оригинальных запасных частей в Россию «до дальнейшего прояснения ситуации». Производство компании в Санкт-Петербурге также остановило работу из-за проблем с поставками.

1 марта компания «Чери Автомобили Рус» (Chery и Exeed) временно приостановила отгрузки автомобилей дилерам - до уточнения закупочных цен.

Американский автоконцерн General Motors приостановил экспорт автомобилей в Россию и новые оптовые продажи дилерам.

С 1 марта завод Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге находится в простое в связи с глобальными логистическими перебоями в поставках автокомпонентов. Возобновить производство планируют 9 марта. (на 23 марта еще не запустились!)

2 марта немецкая компания Bosch остановила поставки деталей в Россию. В российском офисе Bosch заявили, что продолжают выполнять обязательства по поставке товаров, «насколько это возможно».

2 марта компания Geely приостановила поставки новых автомобилей дилерским центрам для оценки экономической ситуации, а также в связи возникшими трудностями в сфере логистики. Возобновление поставок дилерам обещано в течение недели.

Компания BMW приостановила поставки автомобилей на российский рынок и производство на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Заказ новых автомобилей и мотоциклов ограничен.

Компания Jaguar Land Rover приостановила поставки автомобилей на российский рынок.

Компания Nissan приостановила поставки внедорожника Nissan Pathfinder в Россию «до выяснения ситуации» (поставки с американского завода).

3 марта завод «Соллерс Форд» в Елабуге ушел в простой в связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия.

3 марта компания Volkswagen Group Rus приостановила производство на площадках в Калуге и Нижнем Новгороде. Поставки автомобилей в Россию также приостановлены.

Компания Mercedes-Benz приостановила экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство «до дальнейшего уведомления».

Mazda ограничила поставки автомобилей в Россию. Завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке продолжает работу.

Компания Honda приостановила поставки автомобилей в Россию.

4 марта петербургский завод Toyota приостановил работу в связи с задержками поставок комплектующих. Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию также приостановлены «в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе».

Компания Suzuki приостановила поставки автомобилей в Россию «в связи с нехваткой полупроводников для обеспечения производства», а также из-за проблем с логистикой. Дилеры продолжают выдачу авто клиентам. Заявлено, что склады позволяют удовлетворить клиентский спрос на ближайшие 2 – 3 месяца.

Стало известно, что Южная Корея добивается исключения из FDPR (правило прямого иностранного продукта), которым предписано получение лицензии правительства США в том случае, если компания производит продукцию за рубежом с использованием американских технологий и поставляет в Россию. Заявлено, что произведенные в Южной Корее автомобили «попадают под действие FDPR, в принципе, они являются исключениями» из новых правил, но при условии, если не поставляются для военных нужд РФ.

5 марта стало известно, что компания Porsche приостановила поставки автомобилей в Россию в связи со сложившейся ситуацией.

Автоконцерн Stellantis продолжает производство автомобилей на своем заводе в Калужской области. Проблем с компонентами нет.

Правительство РФ предложило иностранным компаниям три сценария работы в России. Mitsubishi, Subaru, Hyundai, Kia, Geely, Chery и Haval подтвердили, что продолжат работать на российском рынке в прежнем режиме. Немецкие, британские и американские автопроизводители приостановили отгрузку машин и запасных частей в Россию до особого распоряжения.

Rolls-Royce приостановил поставки автомобилей в Россию.

АВТОВАЗ 5 мартаприостановил выпуск автомобилей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов. Также днями простоя объявлен период с 9 по 11 марта.

9 марта Lamborghini и Ferrari приостановили поставки автомобилей в Россию.

10 марта стало известно, что Infiniti приостановила поставки автомобилей в Россию.

11 марта завод Magyar Suzuki в Венгрии приостановил отгрузки автомобилей на российский рынок в связи с тем, что морские контейнерные перевозки в Россию сейчас на стопе.

Калужский завод Continental приостановил производство шин на неопределенный срок в связи с тем, что «на складах скопились большие запасы готовой продукции, произведенной ранее для поставки на экспорт». https://www.autostat.ru/news/50943/

Концерн Stellantis приостановил поставки автомобилей в Россию, а также экспорт LCV российского производства из-за нарушений логистических цепочек. Завод «ПСМА Рус» работает в штатном режиме.

Калининградский завод «Автотор» продолжает выпускать автомобили марок Kia и Hyundai. Имеющихся запасов деталей хватит примерно на 3 месяца работы, и южнокорейские партнеры продолжают отгружать комплектующие.

14 марта завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил работу на три недели в связи с перебоями поставок комплектующих.

Компания Michelin с 14 марта приостановила производство шин на заводе в подмосковном Давыдово, а также ввоз новой продукции в Россию.

США в рамках очередного пакета санкций против России запретили поставки в страну предметов роскоши. В список попали и роскошные автомобили.

АВТОВАЗ, который 5 марта приостановил выпуск автомобилей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске, 16 марта возобновил работу сборочных линий Granta и Niva. Линия B0 осталась в режиме простоя.

Завод «LADA Ижевск» остается в режиме простоя до 18 марта.

16 марта АВТОВАЗ принял решение о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года.

С 18 марта компания Bridgestone приостановила производство в Ульяновске и поставки шин в Россию, а также будущие инвестиции.

Итальянский производитель шин Pirelli заявил, что прекращает инвестиции в Россию. Работа заводов в России «будет постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения выплаты заработной платы и социальных услуг для сотрудников». На предприятия Pirelli в Кирове и Воронеже приходится около 10% мирового объема шин компании.

КАМАЗ продолжает производство автомобилей поколения К4 и К5, несмотря на остановку поставок импортных компонентов.

«Автотор» продолжает подготовку к производству электромобилей

АВТОВАЗ изменил график производства моделей LADA. Решено, что линия B0 (LADA Largus, XRAY, Renault Logan и Sandero) будет работать 21 и 22 марта, 23-25 марта уйдут в простой. По такому же графику будет работать «LADA Ижевск». Объявлено, что линии Granta и Niva завода в Тольятти, которые частично работали на прошлой неделе, будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта.

21 марта московский завод Renault, который 28 февраля приостановил работу по причине сложностей с логистикой и отсутствием комплектующих, возобновил производство автомобилей в обычном режиме.

21 марта стало известно, что Совет ЕЭК решил обнулить таможенную пошлину на ввоз электромобилей в страны Евразийского экономического союза до 2024 года, решение коснулось Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии. России в этом списке нет.

АВТОВАЗ объявил, что не будет принимать дилерские заявки на май 2022 года. Решение принято с учетом переноса корпоративного отпуска с августа на апрель и объема ранее принятых и не исполненных заказов.

22 марта стало известно, что Минпромторг разрабатывает комплексные меры поддержки отечественного автопрома на фоне санкций.

23 марта завод компании Nokian Tyres во Всеволожске объявил, что продолжает работать в штатном режиме и осуществлять отгрузки шин клиентам как в России, так и на экспортных рынках.