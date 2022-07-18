В России временно легализовали импортные иномарки без системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Правительство изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин – теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает пресс-служба правительства РФ.

Напомним, до сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими. Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.

Напомним, с 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию или продаваемые в стране, должны быть оборудованы модулями «ЭРА-ГЛОНАСС», с которых автоматически сообщается о ДТП и передаются точные координаты автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России набирает обороты параллельный импорт, и даже дилеры стали ввозить автомобили по такой схеме. Машины ввозят через Казахстан, Белоруссию, Грузию, Южную Корею, Эмираты и ряд других стран. Импорт суммарно небольшой, но он идет: так, в июне в Россию был ввезен 8271 легковой автомобиль. В марочной структуре импорта лидирующие позиции занимают китайские Chery и Geely – в июне было импортировано 2296 и 1390 таких автомобилей соответственно. На третьем месте – корейский бренд Hyundai (1159 шт.), на четвертом – китайская марка EXEED (895 шт.). Замыкает пятерку лидеров японский Mitsubishi (500 шт.). Показатели импорта других брендов составили менее 500 единиц, а в ТОП-10 из них попали: Kia, Changan, Toyota, Subaru и Infiniti.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Kia