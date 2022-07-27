Volkswagen может продать завод в Калуге

Немецкий автоконцерн Volkswagen начал подготовку к продаже своего завода в Калуге. Как пишет «Газета.Ru» со ссылкой на свои источники, на предприятии уже побывали две делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии, а также представители Минпромторга. В российском офисе Volkswagen эту информацию не прокомментировали.

Между тем, руководителем «Фольксваген Груп Рус» вместо Яна Витте, назначенного всего лишь месяцем ранее, стал Геррит Шпенглер. Последний до этого момента занимал в российской «дочке» Volkswagen должность директора по персоналу, что также косвенно свидетельствует о подготовке к продаже активов. Производственная мощность завода Volkswagen в Калуге составляет 225 тыс. автомобилей в год. Инвестиции концерна в предприятие составили 570 млн евро, а в целом в проект – 774 млн евро.

Ранее компания «Фольксваген Груп Рус» объявила о закрытии своего офиса в Нижнем Новгороде и уходе с производственной площадки на ГАЗе. В свою очередь, в «Группе ГАЗ» заявили, что ликвидации производства, где велась контрактная сборка для «Фольксваген Груп Рус», не планируется, и ГАЗ ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей.

Напомним, заводы «Фольксваген Груп Рус» в Калуге и Нижнем Новгороде остановили производство автомобилей в начале марта из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за этим проблем с поставками комплектующих. На предприятии в Калуге выпускались кроссовер Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid. На мощностях «Группы ГАЗ» велась контрактная сборка кроссоверов Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбека Skoda Octavia.

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Фото: vwgroup.ru