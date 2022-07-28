Тольяттинская «ТПВ Рус» выкупает производство автокресел у турецкой Martur

Тольяттинская компания «ТПВ Рус» заключила соглашение о покупке у мирового поставщика автомобильных кресел – турецкой Martur – производственных мощностей завода в Ульяновске. Как сообщили порталу «Волга Ньюс» в «ТПВ Рус», компания приобретает основное технологическое оборудование и оснастку ульяновского предприятия, которое планируется разместить на производственных площадках «ТПВ Рус» в Сызрани и Тольятти. Стоимость приобретаемых активов в «ТПВ Рус» при этом раскрывать не стали.

Как отмечается, данная сделка позволит «ТПВ Рус» увеличить свои производственные мощности по сборке автомобильных сидений с 300 тысяч до 450 тысяч комплектов в год и получить новые технологические компетенции и использовать их для своего генерального партнера – АВТОВАЗа. В настоящее время «ТПВ Рус» является основным поставщиком комплектов автомобильных сидений для автомобилей LADA Granta и Niva.

В июне 2022 года турецкая компания Martur прекратила производство автокресел на заводе в Ульяновске из-за проблем с поставками импортных комплектующих на фоне санкций. На нем выпускались сидения для автомобилей Renault Kaptur и Duster, а также LADA XRAY. Производственные мощности предприятия рассчитаны на 150 тыс. комплектов автомобильных сидений в год. Объем инвестиций в проект составил более 440 млн рублей.

Напомним, компания Martur в 2015 году реализовала в Ульяновской области проект по созданию производства автомобильных сидений, которое было запущено в январе 2016-го. Российское предприятие «Мартур Аутомотив Ситинг Энд Интериорс» стало 15-м по счету заводом Martur в мире и четвертым производством автомобильных сидений полного цикла (разработка, тестирование, сборка).

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Фото: «ТПВ Рус»

