Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию отчет «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России», посвященного итогам 2021 года.

Представленный отчет состоит из трех разделов. В первом из них дается общая характеристика российского рынка легковых автомобилей, где приводятся данные по их производству, импорту и продажам. Наряду с этим представлен и парк легковых машин в РФ, а именно его возрастная, марочная и региональная структура. В качестве отдельных страниц рассматриваются этапы становления российского рынка автокомпонентов, а также происходящие на нем тенденции и перспективы развития. Второй раздел, который является основным, содержит информацию по емкости вторичного рынка запасных частей, его региональной и марочной структуре. Особо отметим, что здесь весьма подробно представлена каждая группа компонентов в отдельности, с соответствующими параметрами и расчетами. В третьем разделе приводится информация о крупных компаниях, реализующих широкий ассортимент запасных частей для легковых автомобилей на территории России.

Обращаем ваше внимание, что расчеты велись только по вторичному рынку компонентов и запчастей, но исключительно для легковых автомобилей. При этом необходимо заметить, что в основе нашей методики лежит численность и структура парка легковых автомобилей. Цифры расчета отражают реальную потребность рынка в запасных частях для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии в нормальных экономических условиях без учета временных и сезонных сдвигов спроса. В отчете не учтены, например, обстоятельства, когда в целях экономии автовладельцы отодвигают сроки замены масла или ремонта неисправной детали, в условиях теплой зимы эксплуатируют автомобиль на «полуживых» аккумуляторах или ездят на изношенных шинах.

Построив прогноз парка, который сложится в России на конец текущего года, мы оценили также емкость рынка в 2021 году. Расчет емкости был сделан по всем основным сегментам вторичного рынка после оценки ресурса запасных частей. Всего были просчитаны десятки позиций комплектующих, которые были разделены на 18 товарных групп. Итоговые расчеты представлены в натуральном выражении (в штуках или комплектах) и денежном (в долларах) по каждой позиции, по группам запчастей и в целом по рынку за несколько лет, включая прогноз на нынешний год.

Маркетинговый отчет «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей в России» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная непосредственно в компаниях-участниках рынка. Структура подачи информации и расчетные методики разработаны специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ». Тем не менее, все они базируются на основополагающих принципах расчетов емкости рынка, принятых в общемировой практике. Данные, представленные в отчете, структурированы и собраны в таблицы, при необходимости проиллюстрированы графиками и диаграммами.