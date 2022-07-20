АВТОВАЗ выпустит ограниченную партию LADA Largus

АВТОВАЗ начал подготовку к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели. О сроках поступления автомобилей в дилерскую сеть и перезапуска регулярного производства LADA Largus будет объявлено дополнительно.

Таким образом, LADA Largus станет третью моделью, выпуск которой будет налажен на АВТОВАЗе после выхода из акционеров компании французской Renault. Напомним, в начале июня завод возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В августе также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер предприятия «ЛАДА Ижевск» предположительно в начале 2023 года.

На АВТОВАЗе рассчитывают, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 - 120 тыс. автомобилей. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 - 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

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Фото: АВТОВАЗ