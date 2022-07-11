«Росатом» готовится открыть в Москве производство литий-ионных батарей для электромобилей

В Москве будет создано сборочное производство литий-ионных батарей для электромобилей. Организатором производства выступит компания «Рэнера» (входит в топливную компанию «Росатома» - «ТВЭЛ»).

«Чтобы обеспечить производителей поставками батарей, мы запустим сборочное производство в Москве, где будут организованы операции по инжинирингу и производству модулей, паков и систем накопления энергии мощностью 150 МВт*ч в год», - сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Александр Камашев.

Можно предположить, что идея создания такого завода именно в столице связана не только с наличием в автопарке Москвы электробусов, но и с потенциальным выпуском на заводе «Москвич» легковых автомобилей на электротяге. Перед заводом стоит задача как можно быстрее наладить выпуск комплектующих для таких автомобилей, причем с высоким процентом локализованных автокомпонентов.

Напомним, что в марте 2022 года «Росатом» и калининградский завод «АВТОТОР» подписали соглашение, связанное с развитием производства и внедрением электротранспорта в Калининградской области. Там тоже фигурирует компания «Рэнера», и речь идет о запуске в 2025 году полномасштабного завода по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей общей мощностью выпускаемых устройств около 4 ГВт*ч в год.

Кстати, на выставке «ИННОПРОМ - 2022», которая завершила свою работу 7 июля, ООО «Рэнера» также присутствовало со своими продуктами. Она представила в Екатеринбурге два образца аккумуляторных батарей на базе литий-ионных ячеек, в том числе, элемент стационарных систем накопления энергии емкостью 60 ампер-часов (с объемом запасенной энергии 8 киловатт-часов).

Быстро узнать, во сколько обходится содержание бензиновой или дизельной версии легкового автомобиля - можно при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: rosatom.ru