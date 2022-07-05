Господдержка в 2022 году простимулирует почти 10% выпуска новых машин

Благодаря программам господдержки, которые планируются к перезапуску уже в ближайшее время, Минпромторг надеется простимулировать производство в России около 80 тысяч автомобилей. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на полученный комментарий замглавы ведомства Альберта Каримова в рамках выставки «ИННОПРОМ - 2022», которая открылась вчера в Екатеринбурге. С учетом прогноза Минпромторга по рынку в текущем году (700 - 800 тысяч новых машин), ожидаемый выпуск «простимулированных государством» транспортных средств составляет около 10% от общего прогнозируемого объема.

Напомним, что в рамках прошедшего в июне отраслевого совещания с участием Президента РФ Владимира Путина на поддержку спроса на авторынке государством запланировано направить 20,7 млрд рублей. Часть этих средств будет направлена на перезапуск программ льготного автокредитования и лизинга, на поддержку производителей газомоторной техники и стимулирование спроса на электромобили.

Как сообщает агентство, замглавы Минпромторга также отметил, что с точки зрения легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и автобусов российский автопром «в состоянии обеспечить предложение в необходимом объеме». В легковом сегменте ситуация сложнее - из-за остановки ряда предприятий иностранных брендов. В июне даже в автопроме был зафиксирован своеобразный антирекорд: за пять месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 268 тысяч легковых автомобилей (-56,4% к показателю прошлого года).

Тем не менее, ведомство рассчитывает, что поддержка рыночного спроса со стороны государства поможет производству. Кроме того, напомнил Каримов, через Фонд развития промышленности государство окажет значительную поддержку автокомпонентным производствам, и в текущем году на данном направлении на эти цели уже выделено 30 млрд рублей. В следующем году объем такой поддержки автокомпонентной базы планируется в еще больших объемах.

Между тем работа над Программой поддержки автопрома продолжается, в соответствии с поручением Президента РФ ее планируют подготовить к осени.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с санкциями в отношении России содержится здесь.