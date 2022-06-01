Прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2022 год (ежемесячный мониторинг)

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1. Текущие продажи автомобилей с пробегом в России
2. Макроэкономические факторы, определяющие автомобильный рынок
3. Прогнозы
3.1. Макроэкономические факторы
3.1.1. Курсы валют
3.1.2. Средневзвешенная цена автомобиля
3.2. Продажи автомобилей
3.2.1. Ежемесячные регистрации легковых автомобилей в России
3.2.2. Годовой прогноз по ведущим автомобильным маркам
3.2.3. Годовой прогноз по ключевым регионам
Данный маркетинговый отчет содержит прогноз российского рынка легковых автомобилей с пробегом на 2022 год.
В отчете показан ежемесячный анализ регистраций по ведущим маркам, моделям и регионам нарастающим итогом с начала года.
Представлена информация о ежемесячном прогнозе рынка в целом, о годовых прогнозах ведущих автомобильных марок, а также о годовых прогнозах ведущих регионов РФ. Кроме этого, выполнен прогноз ключевых макроэкономических факторов, определяющих поведение авторынка, таких как курсы валют и средневзвешенная цена автомобилей. По каждому прогнозу производится оценка его сходимости с фактическими результатами.
Целью предлагаемого прогноза рынка является попытка спрогнозировать развитие событий на автомобильном рынке в условиях таких трудно предсказуемых факторов, как воздействия международных санкций, введенных против России в условиях новой геополитической обстановки, российские антикризисные меры, снижение платежеспособного спроса, пандемия коронавируса и др.
Отличительной особенностью отчета является ежемесячный мониторинг ситуации в российской экономике по ряду важнейших показателей, таких как, курсы валют, инфляция, кредитные ставки и др.
Отдельно следует подчеркнуть, что анализ и прогнозирование продаж автомобилей с пробегом строится исключительно на ежемесячных данных ЭПТС о перерегистрациях.
Надеемся, что предлагаемый отчет даст дополнительную возможность участникам автомобильного рынка России в условиях высокой степени неопределенности рыночных условий искать ориентиры, позволяющие планировать и осуществлять наиболее эффективную деятельность.
Представленные данные выражают обобщенное мнение команды специалистов и экспертов аналитического агентства Автостат.
Первый выпуск обзора включает в себя данные за январь-апрель 2022 г., далее обновление ежемесячное.
Тарифы на подписку, руб.:
|период
|2022 год
|1 месяц
|35 000
|подписка
|163 000