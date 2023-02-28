Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы. | Готовые отчёты | АВТОСТАТ
Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы.

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы.

Дата выхода: 28.02.23
Формат: PDF, 43 стр.
52 800 руб.
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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет очередной выпуск отчета «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы». В отчете подробно подводятся итоги продаж легковых автомобилей с пробегом, отображена их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, даётся его ценовая сегментация и ряд других параметров. Также приведена зависимость вторичного рынка от парка. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам этого рынка, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом продаж б/у легковых автомобилей на ближайшие годы. Обращаем ваше внимание на то, что в отчете наглядно представлены итоги продаж основных участников российского авторынка в разбивке по возрастным категориям.

Отчет «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2022 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.

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