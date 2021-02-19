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Динамика рынка легковых автомобилей с пробегом
Марочная структура рынка легковых автомобилей с пробегом
Модельная структура рынка легковых автомобилей с пробегом
Возрастная структура рынка легковых автомобилей с пробегом
Региональная структура рынка
Региональная структура рынка российских автомобилей
Региональная структура рынка иномарок
Структура рынка по типу кузова
Ценовые параметры рынка
Емкость рынка
Ценовая сегментация рынка
Зависимость вторичного рынка от автопарка
Программы производителей на вторичном рынке
Прогноз развития рынка легковых автомобилей с пробегом
Продажи легковых автомобилей с пробегом по маркам
Приложение
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет очередной выпуск отчета «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы». В отчете подробно подводятся итоги продаж легковых автомобилей с пробегом, отображена их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, даётся его ценовая сегментация и ряд других параметров.
Также приведена зависимость вторичного рынка от парка. Кроме того, особое внимание уделено тенденциям и перспективам этого рынка, о чем можно узнать, ознакомившись с прогнозом продаж б/у легковых автомобилей на ближайшие годы. Обращаем ваше внимание на то, что в отчете наглядно представлены итоги продаж основных участников российского авторынка в разбивке по возрастным категориям.
Отчет «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы» подготовлен методом кабинетного исследования. Основными источниками информации являются собственные базы данных и информация, полученная в компаниях-участниках рынка. Вся информация, представленная в отчете, четко структурирована и собрана в таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками и диаграммами.